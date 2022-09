Liga das Nações: Israel ganha na compensação e garante subida

Em Telavive, Tai Barribo, aos 90+2 minutos, garantiu a vitória da seleção da casa, pouco depois de Myrto Uzini ter "gelado" os adeptos israelitas com o empate, aos 88

Na próxima edição da Liga das Nações, é certo que Israel vai competir na Liga A, depois de ter garantido a conquista do grupo B2 com um triunfo nos descontos sobre a Albânia (2-1).

Em Telavive, Tai Barribo, aos 90+2 minutos, garantiu a vitória da seleção da casa, pouco depois de Myrto Uzini ter "gelado" os adeptos israelitas com o empate, aos 88.

Antes, aos 46 minutos, Shon Weissman tinha dado vantagem a Israel.

No Grupo B4, Noruega e Sérvia, empatados no topo com 10 pontos, vão decidir em Oslo quem segue para a "primeira divisão" da competição, depois de os escandinavos terem perdido na Eslovénia por 2-1, com um golo de Sporar (ex-Sporting) para a seleção da casa, e de a formação dos Balcãs ter goleado em Belgrado a Suécia (4-1), com um "hat-trick" de Mitrovic.

Quanto a jogadores que atuam na I Liga, Aursnes (Benfica) foi suplente utilizado na Noruega, tal como Racic (Sporting de Braga) na Sérvia.

No Grupo B1, a Ucrânia foi à Arménia golear por 5-0 e continua na luta pelo apuramento, estando agora a dois pontos da Escócia, primeira classificada, que vence na receção à Republica da Irlanda (2-1).

