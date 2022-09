Liga das Nações: Inglaterra desce à Liga B na noite da sensacional Hungria

Grande surpresa do grupo e Itália vão discutir passagem à final four na última jornada da fase de grupos

Noite de decisões no grupo 3 da Liga A da Liga das Nações. A Hungria bateu a Alemanha e deixou os germânicos de fora da luta e a Itália atirou a Inglaterra para a descida.

Em Leipzig, um golo de Szalai fez a diferença para deixar os húngaros na liderança do grupo e a Alemanha fora, matematicamente, da luta por um lugar na final four da competição.

Em San Siro, um belo golo de Raspadori atirou com a Inglaterra para a Liga B, depois de três derrotas e dois empates em cinco partidas. Os campeões da Europa vão discutir o lugar na final four em Budapeste, na próxima segunda-feira, precisando obrigatoriamente de uma vitória, ao contrário do adversário, que joga com dois resultados possíveis para operar a derradeira surpresa.