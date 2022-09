Liga das Nações: França conquista primeira vitória ao quinto jogo

Mbappé chegou aos 28 golos com a camisola "bleu"

Depois de duas derrotas e dois empates no Grupo A1 da competição, a seleção gaulesa levou de vencida a Áustria.

A França recebeu e venceu a Áustria por 2-0, na quinta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

No Stade de France, em Paris, os detentores do troféu abriram o ativo apenas na segunda parte, aos 56 minutos, quando, após um passe errado de Marcel Sabitzer, Olivier Giroud deu para Kylian Mbappé, o avançado do Paris Saint-Germain foi tirando os adversários que lhe apareceram pelo caminho e, já dentro da área, rematou para o fundo das redes de Patrick Pentz.

Ao minuto 65, Antoine Griezmann cruzou do lado direito e Olivier Giroud, com um cabeceamento indefensável, apontou o segundo da formação orientada por Didier Deschamps.

Depois de duas derrotas e dois empates, os bicampeões do mundo conquistaram o primeiro triunfo e, desta forma, chegam à última ronda do agrupamento a depender exclusivamente de si para não descerem à Liga B da prova mais recente de seleções da UEFA.