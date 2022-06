Liga das Nações: Espanha salvou um ponto no jogo com a Chéquia

Redação com Lusa

Empate a dois golos num encontro do mesmo grupo de Portugal.

Chéquia e Espanha empataram (2-2) em Praga, com os ibéricos a fugirem à derrota já nos minutos finais, num resultado que deixa Portugal na liderança do Grupo A2 da Liga das Nações de futebol.

Depois de baterem os helvéticos no arranque da prova (2-1), os checos estiveram perto de repetir o resultado perante a Espanha, mas Iñigo Martínez, aos 90 minutos, acabou por impedir novo triunfo da equipa da casa.

A Chéquia chegou à vantagem logo aos quatro minutos, por Jakub Pesek, mas, a pouco segundos do intervalo, aos 45+3, Gavi refez a igualdade, tornando-se, aos 17 anos e 304 dias, o mais jovem marcador da história da seleção espanhola.

Na segunda parte, os adeptos da casa voltaram a festejar novo golo, com um "chapéu" de Jan Kuchta, aos 66 minutos, mas a Espanha acabou por fugir à derrota nos instantes finais.

Na classificação do agrupamento, que apura apenas o primeiro para a final four, Portugal ascendeu ao primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, embora a seleção lusa tenha vantagem na diferença de golos.

A Espanha, finalista vencida da última edição, é terceira, com dois pontos, enquanto a Suíça segue com zero.