Liga das Nações: empate entre Itália e Alemanha deixa Hungria na liderança

Jogo referente à primeira jornada do Grupo A3 da terceira edição da Liga das Nações.

As seleções de Itália e Alemanha empataram a uma bola no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, num encontro respeitante à ronda inaugural do Grupo A3 da terceira edição da Liga das Nações.

Numa partida entre duas tetracampeãs mundiais, a Itália adiantou-se no marcador ao minuto 70. Após um cruzamento de Willy Gnonto, jovem jogador de 18 anos do Zurique da Suíça, Lorenzo Pellegrini, que recentemente venceu a Liga Conferência ao serviço da Roma de José Mourinho, abriu as hostilidades de pé direito. Volvidos três minutos, Joshua Kimmich, depois de um ressalto de bola na área transalpina, restabeleceu a igualdade para o lado germânico.

Com esta divisão de pontos, a Hungria assume a liderança isolada do Grupo A3. Na próxima jornada, que se realiza no dia 7, os italianos recebem os húngaros em Cesena, enquanto os alemães jogarão no Allianz Arena, em Munique, frente à vice-campeã europeia Inglaterra.