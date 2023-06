Liga das Nações: Croácia vence os Países Baixos e está pela primeira vez na final

Redação com Lusa

Primeira meia-final foi resolvida no prolongamento. Musa não foi lançado pelo selecionador croata.

A Croácia qualificou-se pela primeira vez para a final da Liga das Nações em futebol, ao vencer os anfitriões Países Baixos por 4-2, após prolongamento, nas meias-finais da edição 2022/23, em Roterdão.

Andrej Kramaric (55 minutos, de penálti), Mario Pasalic (73), Bruno Petkovic (98) e Luka Modric (116, de penálti) marcaram para os croatas, e Donyell Malen (34) e Noa Lang (90+6) faturaram para os neerlandeses, finalistas vencidos por Portugal em 2019.

Na final, marcada para as 19h45 de domingo, de novo no The Kuip, em Roterdão, a Croácia defronta o vencedor da segunda meia-final, que se realiza na quinta-feira, em Enschede, entre Espanha e Itália.

Musa, avançado croata do Benfica, foi suplente não utilizado.