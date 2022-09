Liga das Nações: Croácia e Dinamarca lutam por um lugar na final four

A Croácia joga a decisiva partida na Áustria e depende apenas de si própria, bastando-lhe vencer para ocupar uma vaga na final four

As decisões no grupo A4 da Liga das Nações ficaram adiadas para a derradeira jornada, com a Croácia e a Dinamarca a disputarem uma vaga na final four, e com a França e a Áustria a lutarem para evitar a descida à Liga B.

A Croácia recebeu e venceu a Dinamarca por 2-1, com golos de Borna Sosa e Lovro Majer, aos 49 e 79 minutos, respetivamente, mas os dinamarqueses ainda fizeram o 1-1, aos 77, por Christian Eriksen, enquanto a França derrotou a Áustria, por 2-0, com golos de Kylian Mbappé, aos 56, e Olivier Giroud, aos 65.

Os croatas ascenderam à liderança, com 10 pontos, à frente da Dinamarca, com nove, enquanto os atuais campeões do mundo, que somavam até este jogo duas derrotas e dois empates, subiram ao terceiro posto, com cinco pontos, mais um do que os austríacos.

A Croácia joga a decisiva partida na Áustria e depende apenas de si própria, bastando-lhe vencer para ocupar uma vaga na final four, enquanto os dinamarqueses, que seguem com nove pontos, terão de ganhar na receção à França e esperar que a Croácia não vença em solo austríaco.

Por seu lado, a França, que soma cinco pontos, evitará a descida à Liga B se fizer o mesmo resultado do que a Áustria, que segue com quatro, na derradeira jornada.

No grupo C3, o Cazaquistão assegurou a subida à Liga B ao vencer por 2-1 na receção à Bielorrússia, enquanto esta "selou" o seu destino descendo à Liga D, ao mesmo tempo que o Azerbaijão foi à Eslováquia vencer por 2-1, mantendo-se ambos neste escalão.

Já no grupo C1, a Turquia empatou em casa a três golos com o Luxemburgo, mas já tinha assegurado, antes do jogo, a promoção à Liga B, da mesma forma que a Lituânia, que empatou na receção às Ilhas Faroé a um golo, já tinha sido despromovida à Liga D.

Finalmente, no último escalão, a Liga D, a Letónia foi surpreendida em casa pela Moldávia, ao perder por 2-1, e adiou para a última jornada do grupo D1 a decisão sobre qual destas seleções sobe à Liga C, bastando aos letões um empate em Andorra, que hoje foi vencer por 2-0 ao Liechtenstein, para alcançar esse objetivo.