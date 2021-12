Liga das Nações: conheça o sorteio das Ligas B, C e D

Sorteio decorreu na tarde desta sexta-feira, em Nyon

Decorreu na tarde desta quinta-feira o sorteio da terceira edição da Liga das Nações. Para além do sorteio da Liga A e dos adversários de Portugal, o mundo do futebol ficou a conhecer a ordem de jogos nas Ligas B, C e D.

Liga D

Grupo D1: Letónia, Andorra, Cazaquistão/Moldávia, Liechenstein

Grupo D2: São Marino, Chipre/Estónia, Malta

Liga C

Grupo C1: Ilhas Faroé, Lituânia, Luxemburgo, Turquia

Grupo C2: Chipre/Estónia, Kosovo, Grécia, Irlanda do Norte

Grupo C3: Cazaquistão/Moldávia, Azerbaijão, Bielorrússia, Eslováquia

Grupo C4: Gibraltar, Geórgia, Macedónia do Norte, Bulgária

Liga B

Grupo B1: Arménia, Irlanda, Escócia, Ucrânia

Grupo B2: Albânia, Israel, Rússia, Islândia

Grupo B3: Montenegro, Roménia, Finlândia, Bósnia

Grupo B4: Eslovénia, Sérvia, Noruega, Suécia