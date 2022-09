Liga das Nações: campeã França no fio da navalha

França está obrigada a vencer esta quinta-feira a Áustria para depender de si própria na luta pela permanência na elite

Campeã em título da Liga das Nações, a França tem sido uma enorme desilusão na presente edição do torneio e, esta quinta-feira, frente à Áustria, joga uma cartada decisiva na luta pela permanência na Liga A. Com dois empates e duas derrotas nos quatro jogos disputados, a seleção orientada por Didier Deschamps está no último lugar do Grupo A1 e está obrigada a vencer esta quinta-feira os austríacos para só depender de si própria na luta pela manutenção entre a elite.

Para levar a missão a bom porto, os bleus vão ter de superar uma razia a nível de lesões que afastou Lloris, Theo Hernández, Lucas Hernández, Kimpembe, Kanté, Rabiot, Coman e Benzema da partida desta quinta-feira. De acordo com a Imprensa francesa, o talismã Giroud - autor de vários golos decisivos durante o reinado de Didier Deschamps - será lançado no ataque ao lado de Mbappé e Griezmann, enquanto o central Badiashile e o médio Fofana (ambos do Mónaco) devem estrear-se hoje pela França.

Face a uma onda de lesões, Didier Deschamps não pode contar com vários titulares e deve promover duas estreias. Já a Dinamarca e os Países Baixos podem celebrar já esta quinta-feira o apuramento para a final-four.

Nesse mesmo grupo, a líder Dinamarca visita a Croácia e, em caso de vitória, celebra o apuramento para a final-four, naquilo que seria o coroar de dois anos de excelência após ter alcançado as meias-finais do Euro"2020, onde foi derrotada pela Inglaterra no prolongamento. Bah (Benfica) deve iniciar o jogo de hoje no banco.

No Grupo A4, os Países Baixos visitam hoje a Polónia e também podem avançar à fase seguinte, embora estejam dependentes de terceiros: têm de fazer um resultado melhor do que a Bélgica frente a Gales para garantirem o primeiro lugar. Na conferência de Imprensa de quarta-feira, Louis van Gaal elogiou a "evolução" do grupo, mas pregou respeito por Lewandowski, que considera o melhor avançado do mundo.

