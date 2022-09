Liga das Nações: Bósnia sela subida, Finlândia em risco de descida

No outro jogo do grupo, a Finlândia empatou a um golo com a Roménia em Helsínquia, adiando a decisão sobre quem descerá à Liga C para a última jornada, que integra os jogos Montenegro-Finlandia e Roménia-Bósnia Herzegovina

No grupo B3, a Bósnia Herzegovina "selou" esta sexta-feira a subida à Liga A, ao vencer na receção a Montenegro, por 1-0, com um golo do médio Ermedin Demirovic, do Augsburgo, da Alemanha, à beira do intervalo, aos 45+1 minutos, garantindo o primeiro lugar, com 11 pontos, deixando Montenegro em segundo, com sete, fora do alcance a uma jornada do fim.

Na Liga C4, a Geórgia tinha praticamente a subida à Liga B garantida, que "selou" ao vencer em casa a Macedónia do Norte, por 2-0, passando a somar 13 pontos, seguido do seu adversário desta sexta, com sete, da Bulgária, com seis, e de Gibraltar, com um.

Os búlgaros receberam e golearam a frágil seleção de Gibraltar, por 5-1, garantindo a permanência na Liga C, enquanto o seu adversário segue para o "play-out", a disputar em março de 2024, com os restantes três últimos classificados dos outros grupos da Liga C, mantendo-se duas delas e descendo as outras duas à Liga D.

Na derradeira jornada, Gibraltar recebe a Geórgia, enquanto a Bulgária se desloca à Macedónia do Norte, podendo ainda aspirar ao segundo lugar em caso de vitória.

Finalmente, no grupo D2, a Estónia venceu esta sexta-feira a seleção de Malta, com a qual disputava o primeiro lugar, por 2-1, e assegurou uma vaga na Liga C na próxima edição da prova, mesmo faltando-lhe ainda disputar um jogo, frente a São Marino