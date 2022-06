Liga das Nações: Bélgica goleia Polónia e revolução de Van Gaal quase trama Países Baixos

Redação com Lusa

Em face destes resultados, os Países Baixos isolaram-se na liderança, com seis pontos, seguidos da Bélgica e da Polónia, ambos com três, e do País de Gales, que ainda não pontuou.

A Bélgica goleou esta quarta-feira a Polónia, por 6-1, no grupo A4 da Liga das Nações de futebol, enquanto os Países Baixos iam pagando caro a revolução de Van Gaal frente ao País de Gales, triunfando por 2-1.

No entanto, a Polónia foi a primeira equipa a marcar, aos 28 minutos, pelo incontornável Robert Lewandowski, o que tornou mais surpreendente os números da goleada, que se iniciou com o empate do ex-benfiquista Axel Witsel à beira do intervalo.

A torrente de golos aconteceu na segunda parte, com Kevin de Bruyne a consumar a reviravolta, aos 59 minutos, o que levou a seleção polaca a abrir buracos por todos os lados, aproveitados pela seleção belga para marcar quatro golos, dois por Trossard, que entrara aos 66 a render Eden Hazard, um por Dendoncker e outro por Lois Openda, aos 73, 80, 83 e 90+3.

No outro jogo do grupo, os Países Baixos ia pagando caro a aposta do seu selecionador, Louis Van Gaal, que operou uma revolução na equipa para defrontar o País de Gales, não repetindo nenhum dos titulares da primeira jornada, na qual a seleção "laranja" goleou a Bélgica, em Bruxelas, por 4-1.

Os Países Baixos adiantaram-se no marcador aos 50 minutos, pelo médio da Atalanta Teun Koopmeiners, mas o País de Gales chegou ao empate aos 90+2, por Norrington-Davies, mas, quando o resultado parecia feito, eis que os neerlandeses ainda chegaram ao triunfo pelo avançado do Burnley, de Inglaterra, Wout Weghorst, a dar o melhor seguimento a um cruzamento de Malacia.

Em face destes resultados, os Países Baixos isolaram-se na liderança, com seis pontos, seguidos da Bélgica e da Polónia, ambos com três, e do País de Gales, que ainda não pontuou.

No grupo B1, a Ucrânia, ainda abalada pelo choque da eliminação para o Mundial 2022 há três dias, perante o País de Gales, apresentou uma seleção de segundas linhas, mas estas demonstraram mais qualidade que a equipa titular da República da Irlanda, ao vencer por 1-0, com um golo de Viktor Tsygankov, que tinha sido titular no jogo decisivo frente aos galeses, e que, lançado em campo após o intervalo, marcou dois minutos depois, aos 47.

No outro jogo do grupo, a Escócia resolveu cedo a questão do resultado, ao marcar por duas vezes na primeira parte, aos 28 e 40 minutos, por Anthony Ralston e por Scott Mc Kenna, respetivamente.

Com os resultados desta quarta-feira, há três seleções que somam três pontos, Escócia, Ucrânia e Arménia, só que as duas primeiras têm apenas um jogo, enquanto a Irlanda ainda não pontuou na duas primeiras jornadas.