Liga das Nações: Alemanha trucida Itália e Inglaterra em risco de descer

Encontros relativos à quarta jornada do grupo A3 da terceira edição da Liga das Nações.

A Alemanha recebeu e trucidou a campeã europeia Itália no Borussia-Park, em Mönchengladbach, ao vencer por 5-2. Aos 10 minutos, Joshua Kimmich adiantou os germânicos no marcador, após assistência de David Raum.

Já em cima do intervalo, Ilkay Gundogan, de grande penalidade, fez o 2-0 e, aos 51", Thomas Müller fez o terceiro para os alemães. No espaço de dois minutos, aos 68" e 69", Timo Werner bisou na partida, com duas assistências de Sèrge Gnabry. Aos 78", Willy Gnonto reduziu para a seleção italiana, depois de um passe de Federico Dimarco e, perto do apito final, numa jogada entre jogadores do Inter, Alessandro Bastoni fez o 5-2 após mais uma assistência de Federico Dimarco.

Já no Molineux, em Wolverhampton, a Hungria humilhou a Inglaterra, ao golear por quatro golos sem resposta. Roland Sallai bisou na partida (aos 16" e aos 70", após assistência de Martin Adam), Zsolt Nagy fez o terceiro da seleção húngara aos 80" depois de uma nova assistência de Martim Adam e, nove minutos depois, Daniel Gazdag fechou as contas do placard, com Adam Nagy a fazer o último passe.

Com estes dois resultados inesperados, a Hungria passa a somar sete pontos e assume a liderança do grupo A3 da terceira edição da Liga das Nações - a Inglaterra corre o risco de descer -, num agrupamento que tem três seleções que já se sagraram campeãs mundiais.

Já a Alemanha ocupa a segunda posição, com seis pontos, a Itália é terceira com cinco e a Inglaterra ocupa o último posto, com apenas dois pontos em quatro jogos disputados.