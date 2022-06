Liga das Nações: a reedição da final do Europeu numa noite de empates

Os destaques nos encontros da Liga das Nações realizados este sábado.

Quatro empates nos quatro jogos dos grupos A3 e A4 da Liga das Nações de futebol deixaram este sábado as classificações inalteradas, com Itália e Países Baixos no topo das respetivas poules.

Em Wolverhampton, a anfitriã Inglaterra e a campeã europeia Itália reeditaram a final do Euro'2020, mas o nulo manteve-se até final, seguindo a "squadra azzurra" no topo, com cinco pontos, e a equipa dos três leões no quarto e último posto, com dois.

A Hungria, que recebeu e empatou a um golo com a Alemanha, encontra-se no segundo lugar, a um ponto da Itália, enquanto os germânicos estão no terceiro lugar, com três pontos, menos um do que os magiares e mais um do que a Inglaterra.

Na Puskas Arena, Nagy inaugurou o marcador para os da casa, logo aos seis minutos, e três minutos volvidos Hofmann empatou a partida para os germânicos.

No grupo A4, a Polónia esteve a vencer por 2-0, com tentos de Cash (18) e Zielinski (49), na visita a Roterdão, mas Klaassen (51) e Dumfries (54) estabeleceram o 2-2 final, tendo o neerlandês Depay desperdiçado um penálti a favor dos Países Baixos, já nos descontos.

A seleção laranja chegou aos sete pontos, mais três do que a Bélgica, que empatou a um golo na visita ao País de Gales, que segue na última posição, só com um ponto, a três da Polónia, terceira em igualdade pontual com a Bélgica.