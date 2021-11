Líder do Palmeiras quer Abel Ferreira até ao fim de 2022: "É extremamente importante"

O treinador português Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras por mais um ano, até ao fim de 2022.

O Palmeiras somou a terceira derrota seguida no Brasileirão (1-0, diante do Fortaleza), mas a presidente do clube, Leila Pereira, quer ter Abel até ao fim do contrato.

"É de minha vontade que o Abel permaneça no meu projeto. Com certeza vou conversar isso com ele. Tem contrato até ao fim de 2022 e ele é extremamente importante para o nosso projeto", disse.

O Palmeiras joga no sábado a final da Taça Libertadores, frente ao Flamengo.