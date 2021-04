Inter, líder da Serie A, já está livre do surto de covid-19

Inter Milan's Argentine forward Lautaro Martinez (R) challenges Parma's Italian defender Mattia Bani during the Italian Serie A football match Parma vs Inter Milan on March 04, 2021 at the Ennio-Tardini stadium in Parma. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

Inter livra-se do surto antes da receção ao Bolonha

O Inter lidera a Serie A com mais cinco pontos (e menos dois jogos) do que o Milan e tem dez sobre a Juventus. E hoje pode comemorar uma boa notícia antes de jogar com o Bolonha, isto porque já não tem covid-19 no grupo.

Com o teste negativo de Danilo D"Ambrosio o Inter está livre de um surto de covid-19 que limitou a equipa no último mês, atingindo quatro jogadores e membros do staff, e que levou mesmo ao adiamento do jogo com o Sassuolo, remarcado para 7 de abril, por decisão das autoridades locais de saúde que colocaram a equipa toda em isolamento.

Matias Vecino, Handanovic e Stefan de Vrij já tinham recebido testes negativos e avançam os meios de comunicação italianos que os dois últimos, guarda-redes e defesa, poderão ser titulares na equipa de Conte.