Líder da Serie A apresenta lateral e faz proposta por destaque de Marrocos

Bartosz Bereszynski é reforço por empréstimo da Sampdória.

O Nápoles oficializou neste sábado a contratação de Bartosz Bereszynski, lateral-direito polaco que chega por empréstimo da Sampdória, ficando o líder da Serie A com opção de compra.

O jogador de 30 anos marcou presença no recente Mundial do Catar, onde realizou quatro jogos ao serviço da seleção polaca. Na atual temporada, fez 16 encontros com a camisola da Sampdória, que representava desde 2016/17, após deixar o Légia.

Fabrizio Romano, especialista em mercado, garante, por outro lado, que o Nápoles já ofereceu 15 milhões de euros ao Angers, de França, por Ounahi, grande sensação no Mundial ao serviço de Marrocos. A ideia será fechar negócio agora e contar com o médio em 2023/24.