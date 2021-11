Líder Chelsea empata e permite aproximação de City e (possivelmente) Liverpool

Burnley empatou à entrada dos últimos dez minutos em Stamford Bridge (1-1)

O líder Chelsea empatou hoje 1-1 com o Burnley, em jogo da 11.ª jornada da Premier League, e pode ver reduzida para dois pontos a vantagem sobre o Liverpool, que no domingo joga com o West Ham.

Em Londres, Havertz colocou a equipa da casa em vantagem, aos 33 minutos, mas Vydra empatou o jogo, aos 79, garantindo o empate, que deixa o Burnley na 18.ª e antepenúltima posição da tabela.

O Chelsea lidera a prova, com 26 pontos, mais três do que o Manchester City, que se impôs ao vizinho United por 2-0, e é segundo classificado, e mais quatro do que o Liverpool, atual terceiro, que só joga no domingo.