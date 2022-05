Libertadores: Paulo Sousa e Caixinha anulam-se, Vítor Pereira empata e Renato Paiva perde

Em mais uma jornada da Taça Libertadores, houve vários treinadores portugueses em ação. Dois deles, Paulo Sousa e Pedro Caixinha, defrontaram-se, tendo o jogo acabado com um empate 2-2.

Na madrugada desta quinta-feira, o Talleres, da Argentina, empatou na receção ao Flamengo. Arão, na própria baliza, e Michael Santos marcaram para a equipa da casa, orientada pelo português Pedro Caixinha, Arrascaeta e Pedro apontaram os golos do clube brasileiro, comandado por Paulo Sousa.

Com este resultado, os argentinos somaram sete pontos e ocupam o segundo lugar do grupo, que é comandado pelo Flamengo (dez pontos).

Na Colômbia, Vítor Pereira e o Corinthians não conseguiram desfazer o nulo no reduto do Deportivo Cali. O Timão lidera o grupo com sete pontos, mais um que os argentinos do Boca Juniors.

Ainda sobre treinadores portugueses, Renato Paiva, técnico do Independiente del Valle, perdeu (1-0) no terreno do Tolima, com um golo de Ibarguen. Os equatorianos passaram para a terceira posição, com cinco pontos, atrás dos colombianos do Tolima, com sete, e do Atlético Mineiro, com oito.

Ontem, recorde-se, o Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu e apurou-se para os oitavos de final da prova.