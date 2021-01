Libertadores foi montanha russa de emoções para Neymar: do jantar ao "estou puto"

O Palmeiras venceu e o avançado do PSG vai pagar jantar a... Gabriel Jesus.

A noite de sábado, que coroou o Palmeiras como "rei" do futebol na América do Sul, também foi uma montanha russa de emoções para Neymar. O craque do Paris Saint-Germain viu o "seu" Santos - clube onde se formou - sair derrotado da final do Maracanã (1-0) e, nas redes sociais, deu "voz" a uma mistura de sentimentos.

"Parabéns ao Palmeiras pelo título! É muito importante para o futebol brasileiro essa taça seguir no nosso país! Parabéns aos atletas do Santos por terem chegado à final... Infelizmente não foi dessa vez! Faz parte, grupo muito bom... Já fizeram história", começou por escrever Neymar no Twitter.

Logo depois, o astro canarinho foi lembrado por Gabriel Jesus, colega de seleção, da aposta perdida. Neymar terá agora de pagar um jantar ao avançado do Manchester City, adepto confesso do Palmeiras, onde cumpriu a formação e se estreou como profissional.

Para terminar, um desabafo: "Estou puto [muito chateado] por o Santos ter perdido... Mas é muito bom ver amigos felizes (Lucas Lima, Weverton, Felipe Melo e Gustavo Gómez [jogadores do Palmeiras]), rematou Neymar.