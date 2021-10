Libertadores: Conmebol rejeita pedido do Atlético Mineiro para anular golo do Palmeiras

Deyverson a invadir o relvado no lance do golo do Palmeiras

Equipa de Hulk foi eliminada do torneio na última quarta-feira, mas tentava reverter a derrota na justiça.

O Atlético Mineiro até tentou, mas não conseguiu reverter eliminação na Taça Libertadores na última quarta-feira. Após empatar com o Palmeiras, de Abel Ferreira, no Mineirão, a equipa de Hulk, ex-FC Porto, estava a protestar na Conmebol uma possível irregularidade no golo palmeirense para tentar modificar o resultado do jogo.

A Comissão Disciplinar da Conmebol negou o pedido esta terça-feira. A decisão, assinada pelo presidente da Comissão Disciplinar, Eduardo Gross Brown, foi divulgada no site da entidade máxima do futebol sul-americano. O Galo ainda pode recorrer nas próximas 24 horas.

O departamento jurídico do Galo argumentava que, antes de Dudu fazer o golo do empate (1-1, que garantiu o apuramento do Palmeiras), o avançado Deyverson, que estava no banco de suplentes, invadiu a lateral do relvado antes da finalização da jogada.

Por essa razão, o Atlético entendia que o golo do Palmeiras tinha sido ilegal. Com o pedido negado, confirma-se a decisão da Libertadores entre as equipas brasileiras Palmeiras e Flamengo.