"Li nos lábios de Lopetegui algo muito grave", diz treinador do Getafe

Confusão ficou instalada no jogo entre Sevilha e Getafe

O treinador do Getafe deu a sua visão do que aconteceu na discussão que teve com Julen Lopetegui, que resultou em ambos os treinadores expulsos, durante o jogo, deste sábado, frente ao Sevilha.

O Sevilha venceu, este sábado, o Getafe (3-0), num jogo que ficou marcado por uma entrada dura de Djené Dakonam sobre Lucas Ocampos e pelas expulsões dos treinadores de ambas as equipas.

No final do encontro, durante a conferência de imprensa, José Bordalás, treinador do Getafe, não escondeu a revolta e deixou algumas acusações a Julen Lopetegui.

"Sinto muito pela pela lesão de Ocampos, oxalá não seja nada importante. Isso em primeiro lugar, nós profissionais não desejamos que haja lesões e muito menos numa entrada fortuita e quando tentei saber pelo rapaz, o treinador do Sevilha repreendeu-me como se me estivesse a culpar. Senti-me agredido. Parece uma falta de respeito enorme.", começou por dizer o técnico do Getafe.

"Li nos lábios dele algo muito grave e repreendeu-me como se me estivesse a fazer responsável. Foi um pisar fortuito, chega tarde, toca na bola, o árbitro viu e expulsou-o. Tentei saber do rapaz e expulsou-me por causa do treinador rival", continuou Bordalás.

O treinador do Getafe disse ainda sentir-se triste pelo que aconteceu: "Muito triste porque sou uma pessoa que tento ajudar os meus companheiros, todos lutamos pelos nossos objetivos e tenho uma má sensação: maltratado injustamente e expulso injustamente".

José Bordalás disse ainda que Djené Dakonam estava preocupado por Ocampos.