Lewandowski volta a falar das declarações de Messi: "Não foram palavras vazias"

Robert Lewandowski foi considerado o avançado do ano

Avançado polaco do Bayern foi considerado a "Personalidade do Ano" pelo jornal "Bild".

Robert Lewandowski, que nos prémios da France Football foi considerado o "Avançado do Ano", tendo Lionel Messi recebido a "Bola de Ouro", recebeu agora a distinção de "Personalidade do Ano", do jornal "Bild".

Se após a entrega da "Bola de Ouro" ao argentino, o avançado polaco afirmou que esperava que as palavras de Messi - convidou a que houvesse uma Bola de Ouro 2020 a entregar a Lewandowski - fossem sinceras, agora o jogador do Bayern considerou que as mesmas "não foram palavras vazias".

"Desde que me tornei jogador profissional que [Lionel] Messi e [Cristiano] Ronaldo estão acima de todos os restantes. Sempre foi um duelo entre eles. Tem sempre a ver com o estilo de jogador que preferes. A questão de quem é superior é difícil de responder", começou por responder quando questionado sobre a eterna questão: "quem é o melhor jogador do mundo?".

"Respeito o trabalho árduo do Cristiano Ronaldo. Para o Messi tudo parece fácil. Penso que o Cristiano tem de trabalhar mais duramente para ser bem sucedido", continuou, antes de falar sobre as já referidas declarações de Lionel Messi.

"São pequenos pormenores, tudo tem de ser enquadrado. O que posso garantir é que continuarei a fazer o meu trabalho e a fazer os melhores desempenhos em campo. As palavras do Leo [Lionel Messi] emocionaram-me. Não foram palavras vazias, aquele foi um bom momento na minha carreira. Apenas troquei algumas palavras com o Leo, porque o meu espanhol não é muito bom. Falei com o Kylian [Mbappé] em inglês e ele traduziu para o Leo", concluiu.