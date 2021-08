Lewandowski volta a "atacar": hat-trick e goleada do Bayern

De recordar que o emblema alemão faz parte do grupo E, do Benfica, na Liga dos Campeões.

O Bayern goleou este sábado em casa o Hertha Berlim, por 5-0, na terceira jornada da Liga alemã, com um hat-trick de Lewandowski, juntando-se provisoriamente aos líderes da competição.

O eneacampeão alemão, adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, soma agora os mesmos sete pontos de Bayer Leverkusen e Friburgo, mais um do que o Wolfsburgo, que conta seis e recebe o Leipzig no domingo.

Thomas Müller, aos seis minutos, o polaco Robert Lewandowski, aos 34, 70 e 84, e Musiala, aos 49, assinaram os tentos dos bávaros.

Já este domingo, Bayer Leverkusen e Friburgo tinham vencido nas visitas a Augsburgo e Estugarda, respetivamente.

O Leverkusen venceu por 4-1 e beneficiou de autogolos de Iago, aos três minutos, e Florian Niederlechner, aos 14. O mesmo Niederlechner reduziu aos 30, mas na segunda parte Schick e Wirtz fixaram o resultado final.

Já o Friburgo foi vencer por 3-2 a Estugarda, onde o sul-coreano Jeong Woo-Yeong marcou para a equipa forasteira aos três e nove minutos, com Holer a ampliar a vantagem aos 28. O Estugarda ainda reduziu pelo grego Mavropanos, aos 45, e por Al Ghaddioui, aos 45+2.

O Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência no banco de suplentes até aos 89 minutos, empatou 1-1 na visita ao Bielefeld, enquanto Colónia e Mainz venceram nas receções a Bochum e Greuther Fürth, por 2-1 e 3-0, respetivamente.

No domingo, além da receção do Wolfsburgo ao Leipzig, de André Silva, o Union Berlim recebe o Borussia Mönchengladbach.

O Borussia Dortmund, adversário do Sporting no Grupo C da Champions, venceu em casa ao Hoffenheim, por 3-2, ocupando o terceiro lugar do campeonato, com seis pontos.