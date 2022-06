Lewandowski volta a apontar à saída do Bayern: "Algo morreu em mim..."

Polaco almeja conseguir fechar um ciclo através de um mútuo entendimento amigável, evitando um conflito. Presidente bávaro só quer saber do tempo de contrato que resta

Robert Lewandowski está (mais do que) decidido em deixar o Bayern neste verão. O avançado polaco voltou, esta terça-feira, a manifestar o desejo de mudar de ares, uma semana após, laconicamente, sublinhar que a "minha história no clube terminou".

Em justificação dessa vontade, que tem agastado os responsáveis do emblema da Baviera, com o qual o '9' tem contrato até junho de 2023, Lewandowski explicou que pretende recuperar o entusiasmo em campo e "entregar-se por inteiro a uma causa".

"Estou a ir embora porque quero outras emoções na minha vida. Eles não quiserem ouvir-me. Algo morreu em mim. Só quero deixar o Bayern, a lealdade e o respeito são mais importantes do que o trabalho, a melhor maneira é encontrar uma solução para as duas partes", afirmou Lewandowski, em entrevista ao podcast polaco "Onet Sport".

O avançado internacional polaco mantém-se confiante de que poderá quebrar o elo antecipadamente, através de um mútuo entendimento amigável, evitando um conflito. "Se estás no clube há tantos anos, se sempre estiveste pronto e disponível, apesar das lesões e das dores, acho que será melhor encontrar uma boa solução para os dois lados. E não procurar uma decisão unilateral", referiu, na mesma entrevista, Lewandowski.

Todavia, a resolução do caso não se afigura tão simples assim. Em 5 de junho, Herbert Hainer, presidente do Bayern, evidenciou não permitir a saída do avançado. "Lewandowski tem um contrato com o Bayern até 30 de Junho de 2023. E um contrato é um contrato! Onde vamos parar se um jogador pode rescindir um contrato prematuramente enquanto nós, como clube, temos de lhe pagar na totalidade até ao último dia?", questionou Hainer, em declarações ao jornal alemão "Bild".

O presidente do Bayern, dito "surpreendido" pela tomada de posição pública de rutura de Lewandowski, apelou ao sentido de reconhecimento do polaco dado o tratamento e o sucesso obtido no clube, salientando ter certeza de que o '9' ficará na Baviera.

"Penso que ele sabe muito bem o que tem no Bayern, nomeadamente um clube que trata muito bem os seus jogadores, que faz tudo para que eles possam ter o seu melhor desempenho. A apreciação não é uma rua de sentido único. Estou certo de que continuará connosco em 2022/23", juntou Herbert Hainer, ao jornal "Bild".

O futuro do internacional polaco, convocado para disputar a próxima Liga das Nações, deve ser conhecido após os quatro jogos da seleção agendados para este mês de junho. E certeza só há uma: o avançado recusa prolongar contrato com o Bayern.

O Barcelona é um dos clubes mais interessados e a Imprensa alemã escreveu que Pini Zahavi, o empresário de Lewandowski, tem já um acordo verbal com o emblema da Catalunha, que prevê um contrato válido por três temporadas, embora esteja dependente da obtenção prévia de um encaixe financeiro. No Bayern desde 2014, Lewandowski venceu oito ligas germânicas e uma Liga dos Campeões.