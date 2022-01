Lewandowski: "Saída de Paulo Sousa? Fiquei incrédulo, foi uma grande desilusão"

Lewandowski não contava perder o selecionador, que aceitou o projeto do Flamengo.

Robert Lewandowski, a grande figura da seleção da Polónia, voltou a falar sobre a saída de Paulo Sousa para o Flamengo, considerando ter sido uma "desilusão" a decisão tomada pelo treinador português. O avançado do Bayern adiantou, no entanto, que não há ninguém insubstituível e o que mais importante é que o próximo selecionador tenha sucesso.

"Quando soube da situação a primeira coisa que pensei foi se era mesmo verdade. Houve choque e deceção. Não tive qualquer informação prévia, não recebi nenhum sinal do treinador. Fiquei incrédulo, foi uma grande desilusão para mim. Não senti necessidade de falar com o treinador. A forma como tudo foi resolvido deixou muito a desejar. Não sou implacável, não existem pessoas insubstituíveis. O mais importante é que o novo treinador tome as decisões certas. Não esperamos grandes mudanças, mas quanto antes o novo técnico for selecionado, melhor para será ele e para nós", confidenciou o polaco, em declarações à ViaPlay Sport.