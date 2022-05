Lewandowski reforça vontade de sair: "Dificilmente jogarei no Bayern na próxima época"

Barcelona é o principal interessado nos serviços do goleador polaco

Robert Lewandowski marcou presença este domingo no Grande Prémio de Formula 1, a decorrer no Mónaco, onde voltou a declarar a vontade de dar um novo passo na carreira, saindo do Bayern.

"Dificilmente jogarei no Bayern na próxima época. Para onde vou depende de muitos fatores, mas creio que a minha vontade é clara e já não faz mais sentido falar sobre o assunto. Em breve terão novidades", prometeu à Eleven Sports polaca o avançado de 33 anos, autor de 50 golos em 46 jogos nesta temporada.

Com contrato com o Bayern até ao verão de 2023, tem sido o Barcelona o maior interessado até ao momento na transferência de Lewandowski, cujo futuro parece cada vez mais longe de Munique.