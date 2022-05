Lewandowski recusou proposta de renovação do Bayern e já se fala em rutura definitiva

Avançado polaco tem contrato com os bávaros até ao verão de 2023

Robert Lewandowski promete ser um dos nomes mais falados no mercado de verão que se avizinha. De acordo com o jornal Bild, o avançado polaco recusou a mais recente proposta de renovação do Bayern e não tem a mínima intenção de permanecer em Munique.

A proposta colocada em cima da mesa pelo campeão alemão não foi do agrado do avançado polaco, cujo contrato termina no verão do próximo ano, com a fonte a avançar que o gigante bávaro não ofereceu qualquer aumento salarial, somente uma extensão de mais um ano.

O astro polaco está desiludido com o Bayern, devido a não sentir que o contributo das últimas épocas esteja a ser valorizado pelo clube, com especial foco no diretor desportivo Hasan Salihamidzic, considerado o responsável pelo desalento do goleador.

O Barcelona mantém-se como o principal clube interessado em contar com Lewandowski, mas a frágil condição financeira do clube, para além de o avançado de 33 anos ainda ter um ano de contrato com os bávaros, torna a operação praticamente impossível de se concretizar de momento.

Esta época foi a segunda mais goleadora da carreira da Lewandowski (49 golos em 45 jogos), apenas atrás de 2019/20, quando marcou 55 golos em 47 jogos pelo gigante alemão.