Lewandowski quer mudar-se para o Barcelona, diz o jornal Sport

Lewandowski cumpre a oitava temporada no Bayern, a 12.ª na Bundesliga, e estará com vontade de mudar de ares. Termina contrato em junho de 2023.

A pouco mais de um ano do fim do contrato com o Bayern, Robert Lewandowski deseja reforçar o Barcelona, escreve, esta quinta-feira, o jornal catalão Sport. O avançado polaco terá vontade em mudar-se para Espanha no próximo verão e a boa relação entre Pini Zahavi, seu empresário, e Joan Laporta, presidente do Barça, poderia ajudar ao concretizar do negócio.

Aos 33 anos, Lewandowski quererá mudar de ares e procurar mais reconhecimento internacional, adianta o Sport, algo que não tem na Alemanha da mesma forma que teria no campeonato espanhol. Segundo a publicação, o futebolista acredita que tem mais possibilidades de ganhar troféus individuais, como a Bola de Ouro, se jogar num clube como o Barcelona. Na última edição, recorde-se, ficou em segundo lugar, atrás de Messi.