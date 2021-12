Lewandowski precisa de um golo para igualar recorde de Ronaldo num ano

Autor de 68 remates certeiros em 2021, polaco terá a derradeira oportunidade, esta sexta-feira, de festejar tanto quanto fez o português em 2013

É caso para os adeptos do Bayern gritarem: "Só mais um, só mais um!". Robert Lewandowski, ou, se preferir, "Lewangoalski", apelido surgido face à veia goleadora do polaco, está a um golo de igualar o recorde de finalização de Ronaldo num só ano.

Autor de 68 remates certeiros em 2021, entre jogos da seleção da Polónia e do Bayern Munique, o máximo da carreira até agora, o nato goleador terá a derradeira oportunidade, esta sexta-feira, de festejar tanto quanto fez o português em 2013.

Se Robert Lewandowski aumentar a contagem pessoal na Bundesliga, ante o Wolfsburgo, no jogo de despedida do Bayern em 2021, o polaco atingirá os tais recordistas 69 golos de CR7, ao serviço do Real Madrid, podendo, claro está, ultrapassa-lo inclusive caso aponte mais um bis na Allianz Arena, em Munique.

Porém, este será, seguramente, o terceiro ano consecutivo, apôs tê-lo feito em 2019 e 2020, em que Robert Lewandowski superou o número de golos do capitão da Seleção Nacional, assim como do rival argentino Lionel Messi (ex-Barcelona).

O avançado do Bayern está, contudo, longe - e assim ficará - de bater o maior recorde desde o início do século XXI: no ano civil de 2012, Messi apontou, ao serviço do emblema de Camp Nou, um total de 91 (!) golos em mais de 60 jogos. Só em sonhos.