Notícia em Espanha: Lewandowski tem uma prioridade para o mercado de verão

Lewandowski fez um hat-trick na goleada do Bayern

Polaco quer jogar no Real Madrid, mesmo que tal implique descida no vencimento.

Já se falou em Haaland, ainda se fala em Mbappé, mas o Real Madrid pode receber um outro grande avançado no próximo verão. Robert Lewandowski não descarta uma saída do Bayern e, depois, a prioridade está identificada: jogar no Bernabéu.

Segundo o jornal espanhol "AS", o polaco dá prioridade a uma eventual oferta vinda da capital espanhola acima de qualquer outra, mesmo que a transferência para Madrid possa implicar uma descida no salário.

Lewandowski estará interessado em, aos 33 anos, abraçar um novo desafio, depois de uma vida futebolística dedicada à Bundesliga. Já são mais de 350 jogos e pouco mais de 280 golos no principal campeonato da Alemanha.