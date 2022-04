A opinião de um antigo companheiro de equipa do polaco no Bayern.

Javi Martínez, médio espanhol de 33 anos, joga atualmente no futebol asiático, ao serviço do Qatar SC, depois de nove temporadas com a camisola do Bayern de Munique. No clube alemão, Robert Lewandowski é um dos temas do momento: sem novidades no que toca à renovação, uma possível saída no final da temporada tem sido um assunto a dar muito que falar, com o Barcelona na linha da frente.

"Se eles [Bayern] não quiserem vender, então é difícil, porque não há cláusula. Mas eu acho que alguma hipótese há de ir para o Barcelona, porque acredito que ele [Lewandowski] pensa que se jogasse em Espanha já teria ganho a Bola de Ouro", afirmou Javi Martínez à imprensa espanhola.

O avançado polaco, que leva 48 golos em 43 jogos esta temporada, tem contrato com o campeão alemão até 2023.