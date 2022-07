"Lewandowski? Pagar 50 milhões... tem que ser um craque. E ele é"

Avançado argentino Gonzalo Higuaín, agora no Inter Miami, estranha os valores do mercado atual, mas reconhece o valor do polaco

Gonzalo Higuaín já foi figura nos grandes palcos europeus com as camisolas de Real Madrid, Nápoles e Juventus, e na atualidade representa o Inter Miami, que vai defrontar o Barcelona na pré-temporada. Em entrevista à Catalunya Ràdio, o argentino comentou de forma curiosa a contratação de Lewandowski pelos catalães.

"Desculpem a ignorância. O Lewandowski foi grátis?", questionou. Após a resposta do entrevistador, reagiu: "Ah, não... Uf... Ganhou a Champions há dois anos e sem dúvida é dos melhores avançados dos últimos dez anos. No futebol de hoje, 50 milhões parece que não é nada. Quando estava no Real Madrid nem imaginava esses valores. Cheguei em 2006 e nessa altura pagar isso era quase impossível. Pagar 50 milhões por um jogador de 34 anos... tem que ser craque. E o Robert é. Vai encaixar na perfeição. Não há idade no futebol. O Benzema fez 15 golos na Champions e não há idade. O Robert é um animal. O Barcelona fez uma grande contratação", comentou.