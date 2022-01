Lewandowski: o desejo do Bayern e as alternativas apontadas na Alemanha

Avançado polaco continua a ser uma das peças-chave do emblema bávaro.

Aos 33 anos, Robert Lewandowski é ainda uma das principais figuras do Bayern e do futebol mundial. Recentemente premiado com o prémio The Best para melhor jogador do ano de 2021, o avançado polaco tem dado que falar no mercado de transferências mas, em Munique, é certo que tudo farão para manter o jogador nas suas fileiras.

"Robert Lewandowski é um fenómeno, não só pelos golos que marca mas pelo nível que tem desde há vários anos. Para nós é como um seguro de vida, pela sua forma de jogar futebol. Por isso faremos tudo para que continue muito tempo connosco", afirmou Oliver Kahn, antigo guarda-redes do emblema bávaro e agora presidente do Conselho Diretivo do clube, à revista "Sport Bild".

Ainda segundo as mesmas informações, o Bayern considera duas alternativas para renovar com Lewandowski: a primeira seria a extensão do contrato apenas por um ano, mas com um salário estimado de 24 milhões de euros; a segunda, uma renovação até 2025 mas com redução salarial.

Não conseguindo um acordo, o avançado poderia ser colocado no mercado no verão de 2022, antes de terminar o contrato. Aí, o Bayern deixaria "Lewa" partir por um valor a rondar os 60 milhões de euros.

Lewandowski chegou ao Bayern como jogador livre, em 2014, proveniente do Borussia Dortmund.