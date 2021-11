Lewandowski nega conflito com Paulo Sousa: "Nunca me recusei a jogar pela seleção"

Goleador assegurou que não se recusou a jogar pela seleção e que a ausência do duelo frente à Hungria foi combinada com o técnico.

Abordando a polémica ausência do jogo com a Hungria, Lewandowski garantiu que não se recusou a jogar na derrota (1-2) que colocou a Polónia como potencial rival de Portugal nas "meias" do play-off de acesso ao Mundial e negou qualquer conflito com o selecionador Paulo Sousa.

"Nunca me recusei a jogar pela seleção e isso nunca vai acontecer. Não há conflito nenhum. Vou lutar até à exaustão para tentar levar a equipa ao Mundial", prometeu o avançado do Bayern, citado pelo site da federação polaca.

Este também revelou que a sua ausência do jogo foi combinada com o técnico luso: "Conhecendo o meu corpo sabia que não estaria em condições para os dois jogos. O selecionador não quis subestimar Andorra e lançou-me nesse jogo. Depois combinámos que, em caso de vitória, outros jogadores seriam lançados contra a Hungria."