Lewandowski não muda de ideias: "Espero que os adeptos me entendam"

Avançado polaco mantém a vontade de deixar o Bayern.

Robert Lewandowski reiterou o desejo de deixar o Bayern neste mercado de verão. O avançado polaco, desejado pelo Barcelona, considerou, em declarações ao jornal "Bild" que esse será o melhor desfecho para todas as partes.

"Tenho ainda um ano de contrato, por isso pedi ao clube a aprovação para uma transferência. Acho que na situação atual é a melhor solução, sobretudo porque o clube ainda pode receber dinheiro"", defendeu.

"Não quero forçar nada, não se trata disso. Trata-se de procurar a melhor solução. Há que esfriar as emoções, quero falar com tranquilidade e não através dos media", continuou o goleador. "Espero que os adeptos algum dia me entendam", pediu.

Lewandowski, 33 anos, cumpriu a oitava temporada no Bayern, depois de também ter representado o Dortmund. Em 2021/22 fez 50 golos em 46 jogos.