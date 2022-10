Lewandowski na Bola de Ouro: "Sei que há uma nova geração a chegar, mas ainda estou aqui"

Redação com Lusa

Lewandowski, avançado polaco do Barcelona, e ex-Bayern, vencedor do Troféu Gerd Müller na Gala da Bola de Ouro para o melhor marcador da época 2021-2022 (57 golos em todas as competições), disse estar "encantado e orgulhoso", recordando a "inspiração" de quem dá o nome ao prémio.

"Sei que há uma nova geração a chegar, mas ainda estou aqui. Estou muito feliz por ter marcado na Alemanha 41 golos, mais um do que o recorde de Müller. Isso significa muito", confessou.

Também do Barcelona, Gavi, de 18 anos, foi considerado o melhor sub-21 - "uma honra receber um prémio tão grande" - e congratulou-se por receber o prémio das mãos do compatriota e colega de equipa Pedri, "um grande jogador", a quem sucede.

Courtois, distinguido enquanto guarda-redes, agradeceu aos companheiros do Real Madrid: "É um orgulho pertencer a esta equipa, que teve uma época incrível".

O novo prémio Sócrates, que destaca o compromisso de futebolistas com projetos sociais e de beneficência foi entregue a Sadio Mané, atacante senegalês ex-Liverpool e que agora defende o Bayern de Munique.

"Estou realmente muito feliz por estar aqui e, mesmo que às vezes seja um pouco tímido, estou feliz por fazer tudo o que faço por todas essas pessoas em casa [no Senegal] para que a vida seja melhor", declarou.

A Bola de Ouro é um prémio atribuído pela revista francesa France Football, que, desde 1956, premiou o melhor jogador do ano (até 1994 apenas o melhor europeu a atuar na Europa) e agora passou a galardoar o melhor futebolista da época.