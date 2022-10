Lewandowski marca em Maiorca e coloca Barcelona na frente da LaLiga

Avançado polaco leva nove golos marcados em sete partidas disputadas no campeonato espanhol.

Um golo de Robert Lewandowski, o nono na prova, valeu este sábado ao Barcelona um triunfo por 1-0 em Maiorca e a subida, provisória, à liderança da LaLiga, em encontro da sétima jornada.

O tento que valeu o triunfo foi marcado pelo avançado polaco aos 20 minutos, com um remate ao canto inferior direito da baliza do Maiorca, após assistência de Ansu Fati.

Com este triunfo, o conjunto orientado por Xavi assumiu a liderança do campeonato espanhol, com 19 pontos, mais um do que o Real Madrid, que está 100% vitorioso (seis vitórias, em seis jogos) e recebe no domingo o Osasuna. O Maiorca segue no 10.º lugar, com oito.