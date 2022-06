Notícia em Espanha: Lewandowski mantém ideias, mas muda de estratégia

Avançado polaco deverá seguir uma via mais "diplomática", escreve o jornal "As".

Robert Lewandowski já manifestou publicamente a vontade de deixar o Bayern em várias ocasiões. No entanto, a posição do emblema bávaro tem-se mantido: o jogador "tem contrato até junho de 2023", dizem os responsáveis.

Ora, ainda a gozar de um período de férias com a família, em Maiorca, o internacional polaco segue empenhado em mudar-se para o Barcelona, mas parece ter-se conformado com a ideia de, antes de vestir a camisola blaugrana, integrar os treinos de pré-época com o Bayern.

Assim, de acordo com o jornal "As", Lewandowski pretende mudar a estratégia com vista ao objetivo: trocar Alemanha por Espanha. Portanto, o avançado continua com a mesma ideia, mas terá optado por uma via mais "diplomática".

Se desde o início Lewandowski optou por uma política de "enfrentar" o Bayern, com fortes declarações nas quais garantiu que o seu tempo no clube tinha acabado e que queria sair, agora fontes próximas do jogador reconhecem que esta estratégia não funcionou e que vão tentar procurar uma saída em acordo com o emblema bávaro.