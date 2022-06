Lewandowski: "Futuro? Compreendam que não posso dizer nada novo"

Avançado não tem novidades sobre o futuro.

O futuro de Robert Lewandowski, avançado do Bayern, continua a ser uma verdadeira incógnita. Se o Barcelona aparece como principal candidato à contratação do internacional polaco, que já assumiu publicamente a vontade de deixar o emblema bávaro, a verdade é que o clube alemão não parece disposto a desfazer-se de uma das suas peças chave.

Esta quarta-feira, à chegada a Maiorca, onde vai gozar de um período de férias, o avançado foi questionado sobre o futuro, mas não deu qualquer novidade.

"Prometi que depois do jogo com a Bélgica [da fase de grupos da Liga das Nações, no qual a Polónia saiu derrotado por 1-0] contaria algo mais sobre o meu futuro. Por favor, compreendam que não posso dizer nada novo", afirmou perante as câmaras do "GOL"

De notar que a Imprensa espanhola avançou esta quarta-feira que o Barcelona aumentará a oferta por Lewandowski, estando a preparar uma proposta de 32 milhões de euros, mais cinco em variáveis.