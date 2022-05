Lewandowski "está nos planos" de Nagelsmann, mas "não será impedido de sair" do Bayern

Técnico bávaro voltou a assumir que quer o polaco a contribuir para a equipa. Jornal Bild noticiou, entretanto, que o avançado polaco recusou a mais recente proposta do decampeão alemão

Robert Lewandowski continua, enquanto não há um desfecho no (longo) processo negocial para a renovação do atual contrato, a ocorrer paralelamente ao surgimento de rumores sobre a eventual saída, já no verão, a dominar a atualidade bávara.

Questionado, mais uma vez, sobre o assunto, em conferência de Imprensa, Julian Nagelsmann reiterou que pretende orientar o goleador polaco durante, pelo menos, mais uma época, e sublinhou que não será um entrave ao adeus do '9'.

"Ele tem contrato até [junho de]2023, está nos meus planos [para a próxima época]. Mas não sou eu quem vai vetar a sua saída neste verão", afirmou Nagelsmann, que orientou o Bayern ao décimo título consecutivo da Bundesliga.

Nagelsmann, que conversara com o agente Pini Zahavi acerca das negociações, recusou, depois, prolongar-se sobre a situação. "A minha posição e a do clube sobre isso são conhecidas, a situação contratual [do Lewa] também. Sobre mais, é melhor perguntarem ao Lewa ou ao [diretor] Salihamidzic", concluiu.

Os bávaros recusam-se a negociar Lewandowski no próximo verão, por entenderem que continua a ser fundamental, e avançaram para o prolongamento do vínculo, evitando, assim, ver o jogador poder assinar, a partir de janeiro de 2023, por outro clube, dado que o atual contrato tem a duração de pouco mais de um ano.

"Definitivamente vamos tê-lo conosco na próxima temporada. É importante citar que temos contrato com ele. O clube não é louco e não está a debater a transferência de um jogador que marca 30 ou 40 golos", afirmara, em abril passado, Oliver Kahn, dirigente do Bayern, afastando rumores da venda para o Barcelona.

No mês passado, vários meios da Imprensa espanhola, e até polaca, noticiaram que o avançado do Bayern e da seleção da Polónia já havia comunicado a vontade de se tornar culé em 2022/23, pelo que se desvincularia antecipadamente dos bávaros.

O jornal "Bild" noticiou, entretanto, que o avançado polaco recusou a mais recente proposta de renovação apresentada pelo Bayern e que não tem a mínima intenção de permanecer em Munique para lá do próximo mercado de transferências.