"Lewandowski está muito chateado. O Bayern tem de ter cuidado com tudo isto"

Lewandowski, avançado do Bayern

Imprensa alemã dá conta de uma alegada insatisfação do avançado com o Bayern. Motivo? Uma renovação de contrato que não avança.

Robert Lewandowski não está a viver dias felizes na Baviera, pelo menos fora das quatro linhas. De acordo com o "Bild", a ausência de avanços no que toca à renovação de contrato não tem agradado ao avançado polaco.

"Já disse várias vezes e repito, queremos negociar durante a primavera com vários jogadores com os quais queremos renovar e o Lewandowski inclui-se nesse grupo. Mas, neste momento, estamos a entrar numa fase decisiva da temporada, todos os milímetros contam", afirmou recentemente Oliver Kahn, agora diretor-executivo do clube bávaro.

Lewandowski, segundo a publicação, terá falado diretamente com Kahn e dito que foi "a primeira vez" que alguém do Bayern se mostrou interessado em prolongar o seu contrato, que termina em 2023. Segundo o jornal alemão, o jogador sente-se irritado com todo este processo.

"Ele está muito chateado porque o Bayern ainda não teve qualquer conversa para estender o seu vínculo ao clube, apesar de o seu agente, Pini Zahavi, se encontrar à espera. O Bayern deve ter muito cuidado com tudo isto porque, caso contrário, pode acontecer com Robert a mesma coisa que se sucedeu com David Alaba [que deixou os campeões da Alemanha para assinar pelo Real Madrid]", explicou o jornalista Christian Falk.

Melhor jogador do mundo para a FIFA em 2020 e 2021, Robert Lewandowski é o máximo goleador da atual edição da Liga dos Campeões, com 12 tentos, bem como o melhor marcador da Bundesliga na presente temporada, somando, até ao momento, 29 golos em 26 partidas.