Lewandowski está a um tiro certeiro de igualar proeza de Ronaldo

Avançado apontou, desde janeiro, 49 golos pela formação da Baviera e 11 pela seleção da Polónia. Perseguição à segunda melhor marca goleadora do português

Autenticamente insaciável em frente à baliza, Robert Lewandowski marcou, este sábado, o sexagésimo (!) golo em 2021, ao fazer as redes balançarem no Bayern-Friburgo. É o terceiro jogador a fazê-lo, num ano civil, desde a viragem do século.

O avançado polaco, que apontou, desde janeiro passado, 49 golos pela formação da Baviera e 11 pela seleção da Polónia, está, assim, a um tiro certeiro de igualar o feito de Ronaldo, estabelecido ao serviço do Real Madrid: 61 golos em 2014.

Tendo em conta a capacidade nata para marcar golos e a dezena de jogos que ainda lhe resta no presente ano civil, Lewandowski conseguirá, muito provavelmente, atingir ou superar o craque português, agora no Manchester United.

Porém, CR7 já fez ainda melhor. Além dos 61 golos em 2014, Ronaldo fez o gosto ao pé em 69 ocasiões logo um ano antes, também com a camisola do emblema de Madrid. Mas esse não é o recorde desde o início do século XXI.

A marca maior, estabelecida no ano civil de 2012, pertence ao avançado argentino Lionel Messi. Então a atuar pelo Barcelona, a "La Pulga" foi capaz de bater os guarda-redes adversários por... 91 vezes, ao longo de mais de 60 jogos.