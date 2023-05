Lewandowski entrega o Laureus a campanha de apoio a crianças deslocadas pela guerra

Avançado polaco do Barcelona entregou prémio à War Child

Robert Lewandowski, avançado polaco do Barcelona, entregou o prémio Laureus "Sport for Good award for TeamUp" à "War Child, Save the Children e UNICEF Holanda" pelo apoio a crianças deslocadas pela guerra.

A Gala dos Prémios Laureus decorre esta segunda-feira em Paris e o galardão entregue pelo atacante é inspirado en Nelson Mandela: "O desporto tem o poder de mudar o mundo. Tem o poder de inspirar. Tem o poder de unir as pessoas de uma forma que mais ninguém consegue. O desporto pode criar esperança onde antes só havia desesperação."

Laureus Sport for Good financia projetos comunitários e sociais baseados no desporto em mais de 40 países.