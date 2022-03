Lewandowski e o segredo da longevidade: "Se eu quiser sobremesa..."

Lewandowski, craque do Bayern e da seleção polaca

Robert Lewandowski falou do segredo para a longevidade no mundo do futebol, explicando a importância da componente mental

Terceiro melhor marcador da história da Liga dos Campeões e líder da lista de melhores marcadores da Bundesliga, Robert Lewandowski, aos 33 anos, continua a abanar regularmente as redes das balizas adversários e, em direto para a televisão francesa, sobre o segredo da longevidade no futebol.

"Se eu quiser sobremesa, é uma hora e meia depois do almoço, ou meia hora antes! O que se passa na cabeça é tão importante como o que se passa nos pés. Eu sempre pensei em aguentar o máximo que conseguir durante dez a 12 anos", afirmou Lewandowski ao canal TF1.

Esta temporada, o avançado do Bayern tem estado ao nível habitual no que toca em golos, com 45 tentos em 37 jogos, entre os quais 12 encontros em oito jogos na Liga dos Campeões, prova onde lidera a lista de goleadores.