Lewandowski: "É muito possível que termine a minha carreira no Barcelona"

A caminho dos 35 anos, o avançado polaco fechou a sua época de estreia na Catalunha com 33 golos e oito assistências em 46 jogos, explicando que o decréscimo em relação aos números em Munique se deve ao novo papel, mais defensivo, que teve de desempenhar às ordens de Xavi.

Robert Lewandowski, que celebra 35 anos em agosto, admitiu esta quarta-feira que poderá terminar a carreira no Barcelona, onde fechou a sua época de estreia com 33 golos e oito assistências em 46 jogos, sagrando-se campeão espanhol.

"A minha retirada? Está perto. É muito possível que eu termine a minha carreira no Barcelona, onde eu e a minha família nos sentimos muito confortáveis. Só depois de terminar o meu contrato [2026] é que vou começar a perguntar-me se quero continuar a jogar. Estou feliz no Barcelona e sinto que é um clube que me convém, por isso quero cumprir o meu contrato", admitiu, em declarações ao Mundo Deportivo.

Apesar de ter mantido a veia goleadora que o caracteriza, o avançado polaco ainda ficou longe dos números que apontou regularmente no Bayern - marcou 50 golos na sua última temporada em Munique - explicando que isso se deveu ao novo papel, mais defensivo, que Xavi lhe atribuiu em Camp Nou.

"Eu sinto que marquei menos cinco ou seis golos porque tive de fazer outras coisas. O meu papel foi importante dentro e fora de campo, tive de encaixar noutro papel", assumiu.

Lewandowski foi contratado pelo Barcelona no verão do ano passado, deixando 45 milhões de euros nos cofres do Bayern, que representou durante oito temporadas.