Lewandowski é expulso, mas Barcelona reforça liderança

Barcelona, com 10, reforça liderança em Espanha com triunfo em Pamplona

O Barcelona reforçou a liderança da Liga espanhola, mas sofreu bastante para vencer no campo do Osasuna (2-1), num encontro em que deu a volta ao marcador após a expulsão de Robert Lewandowski.

Vinte e quatro horas depois de passar a ser o novo líder da prova, face ao desaire por 3-2 do Real Madrid na casa do Rayo Vallecano, no fecho da 13.ª jornada, o emblema catalão iniciou a 14.ª ronda no campo do atual sexto classificado e chegou ao triunfo graças a um ex-Sporting e ex-Vitória de Guimarães, o brasileiro Raphinha, que foi determinante aos 85 minutos.

O jogo ficou sobretudo marcado pela expulsão de Robert Lewandowski, com duplo amarelo, aos 31 minutos, situação que o avançado polaco não vivia desde 2013, quando ainda representava o Borussia Dortmund.

Nessa altura, o Barcelona já perdia por 1-0, com Garcia a marcar para a equipa de Pamplona, logo aos seis minutos, resultado que se manteve até ao intervalo.

Mesmo com 10 jogadores em campo, a equipa de Xavi operou a reviravolta na segunda parte, primeiro com Pedri a refazer a igualdade, aos 48 minutos, e depois com Raphinha, com um chapéu de cabeça, a consumar a remontada perto do final da partida.

Isto significa que o Barcelona passa a contar, provisoriamente, cinco pontos de vantagem sobre o campeão Real Madrid, que na quinta-feira recebe o Cádiz, penúltimo.