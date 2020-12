Lewandowski é eleito o melhor do ano para revista britânica

A eleição contou com 101 jornalistas de 101 países, com o avançado do Bayern a ganhar praticamente por unanimidade

Perante a ausência, este ano, da atribuição da Bola de Ouro, a revista inglesa FourFourTwo decidiu eleger os melhores de 2020, cuja classificação será publicada na próxima sexta-feira.

Todavia, no site, a prestigiada publicação anunciou já os vencedores: Robert Lewandowski (Bayern e Polónia), no masculino, e Pernille Harder (Wolfsburgo, Chelsea e Dinamarca), no feminino. A restante lista será conhecida dia 11 de dezembro.

A eleição contou com 101 jornalistas de 101 países, com o avançado do Bayern a ganhar praticamente por unanimidade: 87 dos 101 votantes. ou seja, 86 por cento.