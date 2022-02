Lewandowski e a recusa em jogar play-off: "Não podemos fingir que nada está a acontecer"

Polónia comunicou que não jogará meia-final de acesso ao próximo campeonato do Mundo, numa partida que estava originalmente marcada para solo russo

Robert Lewandowski, principal figura da seleção polaca, já reagiu à decisão da sua federação em não jogar o play-off de apuramento para o Mundial, diante da Rússia. O avançado do Bayern considera esta a decisão mais correta.

"É a decisão certa! Não consigo imaginar jogar a partida numa situação em que a agressão armada na Ucrânia continua. Jogadores e adeptos russos não são responsáveis, mas não podemos fingir que nada está a acontecer", afirmou o dianteiro, na sua conta de Twitter.

Ainda não se conhece, para já, qualquer decisão definitiva da Suécia e da República Checa, equipas que estavam alinhadas a poder defrontar, na final do play-off, o vencedor do encontro entre Rússia e Polónia.