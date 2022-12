Lewandowski disponível para dérbi da Catalunha: castigo de três jogos suspenso

Polaco pode entrar nas opções de Xavi para o último jogo de 2022. Expulsão com o Osasuna, para já, sem castigo

Boa notícia para o Barcelona: Robert Lewandowski viu o seu castigo ser suspenso. O polaco, que estava castigado para três jogos, poderá, assim, defrontar o Espanhol, no último jogo dos catalães em 2022.

Expulso contra o Osasuna, na última jornada da liga espanhola antes do Mundial, Lewandowski dirigiu-se à equipa de arbitragem em termos menos próprios e viu o cartão vermelho ser transformado num castigo de três jogos.

Ora, de acordo com o clube catalão, o Tribunal Central Contencioso de Madrid "concedeu uma medida cautelar", algo que suspende o castigo até uma nova decisão, o que possibilita a presença do avançado no dérbi deste sábado.