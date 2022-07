Lewandowski despediu-se do Bayern na manhã deste sábado e ruma a Barcelona

Avançado polaco esteve no centro de treinos do Bayern para se despedir dos companheiros de equipa e staff.

O jornalista Christian Falk, que segue atentamente a realidade do Bayern Munique, deu conta de que Robert Lewandowski esteve na manhã deste sábado no centro de treinos do clube para se despedir dos companheiros de equipa, treinadores e staff e recolher alguns pertencentes.

Muito em breve, o internacional polaco vai rumar a Barcelona para ser apresentado como reforço. O negócio ficou selado por um valor a rondar os 45 a 50 milhões de euros, de acordo com a imprensa internacional.